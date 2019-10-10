В Иране женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч

Для женщин выпустили ограниченное количество билетов и выделили для них на стадионе отдельный сектор.

Власти Ирана впервые с 1979 года позволили женщинам посетить футбольный матч. Женщины присутствовали на стадионе во время поединка, в котором сборная их страны встретилась с командой из Камбоджи. Поединок завершился со счетом 14:0 в пользу Ирана, передает ВВС-Украина.

Сразу после Исламской революции 1979 года в Иране женщинам было запрещено находиться на стадионах, где играют мужчины.

Несмотря на историческое решение разрешить женщинам посещать футбольные матчи, правозащитная организация Amnesty International все равно раскритиковала то, как это было сделано.

По словам правозащитников, для женщин выпустили ограниченное количество билетов - 3500 - и выделили для них на стадионе отдельный сектор.

В Amnesty International говорят, что этого мало, и призывают полностью отменить любые ограничения для женщин.

В начале сентября иранская болельщица Сахар Ходаяри была задержана, когда попыталась попасть на стадион в мужской одежде. Она опасалась, что ее посадят, и подожгла себя у здания суда. Примерно через неделю она умерла от полученных ожогов.

Гибель женщины вызвала возмущение как в самом Иране, так и за его пределами. В знак солидарности многие европейские футболистки начали выходить на поле с голубыми повязками - так они почтили память Ходаяри, которая одевалась в голубые цвета своей любимой команды.

После трагического инцидента в мире все чаще стали раздаваться призывы исключить иранскую футбольную федерацию из ФИФА. В конце сентября делегация ФИФА неделю находилась в Иране, где обсуждала ближайший матч местной национальной сборной. Именно после этой встречи иранские власти заверили, что женщинам разрешат посещать футбольные поединки.

Запрет на посещение матчей для женщин не прописан в иранских законах, однако на практике этого принципа строго придерживались на протяжении нескольких десятилетий. Исключение было сделано в прошлом году, когда запрет временно отменили во время трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые демонстрировались на больших экранах на стадионе в Тегеране.