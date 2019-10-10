Байден впервые призвал к импичменту Трампа

Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден впервые призвал к импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"На виду у мира и американского народа Дональд Трамп нарушил присягу, изменил этой нации и совершил действия, которые подлежат импичменту. Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу целостность, ему должны объявить импичмент", - сказал Байден во время митинга в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир.

Бывший вице-президент сказал сторонникам, что Трамп "простреливает дыры в Конституции", прося иностранные государства вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

В ответ Трамп в Twitter заявил, что "жалко видеть Спящего Джо Байдена, который со своим сыном Хантером, в ущерб американскому налогоплательщику обокрал по крайней мере две страны на миллионы долларов, требует моего импичмента. Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора".

Напомним, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.