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Италия решила резко сократить численность парламента

Под нож пойдут 345 мандатов в обеих палатах.

Италия решила резко сократить численность парламента
Фото: EPA/UPG

Палата депутатов парламента Италии во вторник проголосовала за сокращение его численности более чем на треть. В случае реализации этой реформы нижняя палата будет состоять из 400 депутатов вместо 630, а число сенаторов сократится с 315 до 200.

Решение было утверждено почти единогласно, "за" проголосовали 553 депутата из 569 присутствовавших.

Фото: EPA/UPG

Как сообщает BBC, парламентская реформа была частью программы "Движения пяти звезд" и ее условием для формирования коалиции с Демократической партией. В партии заявляли, что этом позволит сэкономить стни миллионов евро на зарплатах и прочих расходах. 

Но у такого решения есть и критики. Они полагают, что сокращение парламента может ослабить демократию и повысить влияние лоббистов.

Изменения должны вступить в силу после очередных выборов, которые назначены на 2023 год.

Сейчас Италия - один из мировых лидеров по количеству законодателей, уступая только Китаю (около 3 тысяч) и Великобритании (1443, из которых 793 - неизбираемые члены Палаты лордов).

Начиная с 1983 года Италия семь раз пыталась урезать парламент, но пока что безуспешно.

Напомним, что Украина тоже начала процедуру сокращения численности парламента. 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300. Это первое из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию.

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