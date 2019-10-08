Свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского называл его "безумным" и "пугающим"

Он "был заметно потрясен тем, что произошло".

Сотрудник Белого дома, который слышал июльский разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, описывал его как "безумный" и "пугающий", пишет Fox News.

Об этом говорится в первой записке, которую сделал осведомитель на следующий день после телефонной беседы двух лидеров. Это двухстраничный документ, составленный со слов неназванного чиновника администрации Трампа. На прошлой неделе его передал в Конгресс генеральный инспектор разведсообщества США Майкл Аткинсон.

По данным The New York Times, в этой записке осведомитель пишет, будто его собеседник "был заметно потрясен тем, что произошло".

"Чиновник завил, что с юристами Белого дома уже ведутся разговоры, что делать с этими переговорами, потому что, по его мнению, президент явно совершил преступное деяние, призвав иностранное государство провести расследование в отношении гражданина США с целью содействия собственному переизбранию в 2020 году", - говорится в записке.

Напомним, что в августе этот осведомитель подал официальную жалобу на разговор, что в привело к началу процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе. Президент США настаивает, что не сделал ничего незаконного.

Личность осведомителя до сих пор не называется. Предполагается, что он является сотрудником ЦРУ. В администрации Дональда Трампа при этом указывают, что свидетель располагает лишь информацией, полученной из третьих рук и требуют указать, кто именно является первоисточником.

Однако есть еще один осведомитель, у которого была более точная информация по этому делу, чем у первого свидетеля, предоставившего сведения членам Совета национальной безопасности. Не исключено, что это может быть именно этот чиновник из Белого дома, который был потрясен разговором.