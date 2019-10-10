Зеленский против публикации стенограмм его разговоров с кем-либо

Президент Владимир Зеленский не готов публиковать стенограммы своих разговоров с кем-либо. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Я не готов опубликовать свои разговоры. Я даже не опубликовал свой разговор с господином Трампом (телефонный разговор с президентом США 25 июля, - ред). Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушения "красных линий", но тактика есть тактика... Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любого государства", - сказал президент.

Он также отметил, что не намерен обнародовать свою часть разговора, так как это "подрывает дипломатические отношения".

"Но у нас есть отношения с США и действующим президентом. Я верю, что в связи с этим случаем наши отношения не станут хуже, а будут только укрепляться. Но они должны укрепляться не из-за этого случая", - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что публикация его разговоров с президентом России Владимиром Путиным не будет полезной, а лишь может навредить процессу обмена пленными.

"К чему приведет публикация моих разговор с Путиным. Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч - нет... Я не буду ничего публиковать, потому что это все навредит процессу возвращения людей и прекращению войны, вот и все", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне, 9 октября, Зеленский провел пятый по счету телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как известно, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила Трампа в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. После обнародования текста разговора Зеленский заявил что, что Трамп не согласовывал с ним его публикацию. По словам Зеленского, он думал, что американская сторона обнародует лишь слова своего президента. Он также выразил мнение, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

Трам заявил, что готов обнародовать все разговоры с президентом Украины, а также разговоры все разговоры вице-президента Майка Пенса с ним.

10 октября Байден впервые призвал к импичменту Трампа, а Пенс заявил, что намерен обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с президентом Украины.