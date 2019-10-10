Зеленский: "слуги народа" победили благодаря мне, перегрызутся - распущу

"Если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт".

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность распустить Верховную Раду, если фракция "Слуги народа" не покажет эффективной работы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них многое значат в своих регионах. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение, если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт", - сказал он.

Президент также прокомментировал деятельность одного из "слуг" - Александра Дубинского.

"Господин Дубинский. Мы говорили с ним откровенно об этом. Он говорит откровенно свое отношение к Международному валютному фонду, а я считаю, что это вопрос не депутатов, а вопрос правительства. Это точно не вопрос депутатов "Слуги народа". Но господин Дубинский, он же не может быть только депутатом, он остается журналистом. Ну, такой вот талантливый человек", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что нельзя говорить о создании в Украине жесткой вертикали. Он считает, что он контролирует ситуацию в основном за счет своего авторитета.

"Жесткая вертикаль - это держать уголовные дела на людей, которыми ты управляешь, это папочки. Или изменение устройства. У меня нет полномочий, честно. У меня есть авторитет, я могу сказать тому или иному министру: ай-яй-яй, что ты делаешь. Но я же не могу сказать: этого зама не бери, бери этого", - сказал он.

Напомним, что во время первого заседания Верховной Рады IX созыва Зеленский сказал, что она станет лучшей в истории Украины или будет распущена.