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Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка

"Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать".

Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Посмотрим на результат. Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство", - сказал он журналистам, комментируя судебные разбирательства с бывшими акционерами Приватбанка.

При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс.

Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.

От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.

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