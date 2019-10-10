Вице-президент США намерен обнародовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

Он работает над этим вопросом с юрисконсультом Белого дома.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что намерен обнародовать стенограммы его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico.

Пенс заявил, что как раз сейчас работает с юрисконсультом Белого дома над этим вопросом.

В то же время, Пенс избегает прямого ответа на вопрос, знал ли он о каких-либо действиях администрации Трампа, чтобы заставить Украину провести расследование против семьи Байденов.

На вопрос, знает ли он как член администрации о просьбе Трампа, Пенс ответил, что это внутренние обсуждения между президентом и его командой.

«Давайте очень четко скажем, что президент Зеленский сказал, что давления не было ... И четкое прочтение стенограммы показывает, что в разговоре Трампа с президентом Зеленским не было ни одной «услуги за услугу», - добавил вице-президент США.

Напомним, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

10 октября сообщалось, что Байден впервые призвал к импичменту Трампа.