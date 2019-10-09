Кличко обвинил Богдана, Вавриша и Ткаченко в давлении на депутатов Киевсовета

По словам мэра, Богдан, Вавриш и Ткаченко предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета за саботаж работы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан, его партнер Андрей Ваврыш и нардеп, экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета в обмен на саботаж работы органа.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио НВ, ссылаясь на неназванные источники.

Согласно позиции Кличко, предложения саботировать работу Киевсовета делаются с целью его дискредитации и для того, чтобы показать его неспособность управлять этим органом.

"[Используются] подкуп, страх. Кому-то там пообещали, что "если вы сейчас будете нам подыгрывать, на следующие выборы под флагом той партии, которая имеет большую поддержку, вы можете уже попасть к следующим [лидерам] выборов как депутаты. Если нет - у вас шансов быть избранным депутатом [отсутствуют] <...>. Предложения (то, что мне говорили) приходили от персоналий; назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Вавриш, Ткаченко", - сказал мэр Киева.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров поддержал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. После этого Кабмин обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Подать представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА в июле Кабинет министров попросил глава Офиса президента Андрей Богдан. Тогда правительство Гройсмана отказалось рассматривать увольнение киевского мэра с этого поста.

В конце сентября Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить.

2 октября ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Кличко по обращению депутатов Киевсовета. Депутаты подозревают мэра в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.