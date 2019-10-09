Президент Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии.

Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

Присутствовавший на встрече глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Спикер парламента подчеркнул важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластия).

Фото: president.gov.ua

Напомним, 4 октября Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

В ЦИК вошли: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

ЦИК избрал своим председателем Олега Диденко (квота "Слуги народа"), его заместителями - Сергея Дубовика ("Оппозиционная платформа - За життя") и Виталия Плукара ("Слуга народа"), секретарем комиссии - Елену Гатауллину ("Слуга народа").