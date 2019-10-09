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НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна

На основании изложенных журналистом Плинским фактов можно предполагать, что Моргун "отвечает за контроль таможни и сбор кэша".

НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна
Александр Мережко
Фото: facebook/Slavik Bihun

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало информационно-аналитическую работу для проверки заявления народного депутата Александра Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Александра Моргуна.

Об этом сказано в ответе на депутатское обращение Мережко, сообщает Цензор.НЕТ.

"С целью проверки изложенных сведений начата информационно-аналитическая работа в соответствии с Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", по результатам которой в случае выявления признаков совершения коррупционных уголовных правонарушений, перечень которых определен частью 5 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины будут приняты все возможные процессуальные меры по быстрому, полному и беспристрастному их расследованию", - гласит текст документа.

Ответ подписан первым заместителем Директора НАБУ Гизо Углавой.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко обратился в НАБУ с просьбой разобраться с противоправной деятельностью замглавы ГБР Моргуна. Он отметил, что на основании фактов, изложенных журналистом Е. Плинским, можно предполагать, что Моргун "отвечает за контроль таможни и сбор кэша".

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