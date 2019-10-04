Рада назначила новый состав ЦИК

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.
В него вошли 17 членов, 12 из которых - квота фракции "Слуги народа", 2 - квота пророссийской партии ОПЗЖ, по 1 - квота "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины". Четыре человека работали в предыдущем составе ЦИК.
За каждого члена ЦИК голосовали отдельно.
Новыми членами Центризбиркома стали:
- Оксана Боярчук (355 "за")
- Юрий Буглак (345 "за") - квота "ЕС"
- Елена Гатауллина (360 "за")
- Андрей Гевко (353 "за") - квота "Голоса"
- Виктория Глущенко (359 "за") - квота "Батькивщины"
- Виталий Грень (361 "за")
- Олег Диденко (367 "за") - член предыдущего состава ЦИК
- Сергей Дубовик (334 "за") - квота "ОПЗЖ"
- Андрей Евстигнеев (370 "за") - член предыдущего состава ЦИК
- Ирина Ефремова (373 "за") - член предыдущего состава ЦИК
- Александра Кармаза (375 "за")
- Павел Любченко (370 "за")
- Юрий Мирошниченко (310 "за") - квота "ОПЗЖ"
- Владимир Перепелюк (366 "за")
- Виталий Плукар (368 "за") - член предыдущего состава ЦИК
- Сергей Постивый (370 "за")
- Юрий Фрицкий (371 "за")
Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.
1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.