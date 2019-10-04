"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяПолитика

​В США обнародовали переписку Волкера о давлении на Зеленского ради расследования по Байдену

Глава посольства США Уильям Тейлор видел в позиции Трампа quid pro quo.

Слева-направо: Курт Волкер, Уильям Тейлор, Гордон Сондленд и Андрей Ермак
Фото: коллаж Lb.ua
Слева-направо: Курт Волкер, Уильям Тейлор, Гордон Сондленд и Андрей Ермак

Демократы в Конгрессе обнародовали переписку Курта Волкер, подавшего в отставку с должности спецпредставителя США. Она свидетельствует, что не только Трамп, но и американские дипломаты давили на Владимира Зеленского с целью расследования в отношении семьи Байдена.

В обнародованной переписке, которая охватывает период с середины июля по начало сентября, участвовали глава посольства США Уильям Тейлор, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, помощник Зеленского Андрей Ермак. Также там упоминается адвокат Трампа Руди Джулиани и другие американские дипломаты и политики.

Переговоры свидетельствуют, что американские дипломаты пытались заставить Зеленского официально заявить о расследовании против Байдена. Это должно было открыть путь к получению военной помощи и встрече в Белом доме.

19 июля Волкер, Сондленд и Тейлор обсуждали будущий телефонный разговор Трампа и Зеленского. Волкер написал, что "главное, чтобы [в ходе разговора] Зеленский сказал, что он поможет с расследованием".

Через два дня Тейлор, поговоривший с секретарем СНБО Александром Данилюком, передал, что Зеленский хочет, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не просто как "инструмент во внутренней политике Вашингтона, связанной с переизбранием".

25 июля Ермак написал Волкеру, что "разговор [между президентами] прошел отлично" и Трамп предложил выбрать любую удобную дату для встречи с Зеленским в Белом доме. Президент Украины выбрал даты с 20 по 22 сентября.

Подтверждения даты визита не последовало, так как выяснилось, что Трамп хочет "практические результаты", то есть заявления Зеленского о расследовании по вмешательству в выборы в США 2016 года и по Burisma. 10 августа Ермак написал Волкеру, что "логично было бы сделать это после того, как мы получим подтверждения по дате".

"Как только мы получим дату, мы соберем пресс-брифинг, объявим о предстоящем визите и видении по перезагрузке отношений США и Украины, включая, среди прочего, расследования по Burisma и вмешательству в выборы", - писал Ермак.

Судя по переписке, американская сторона просила у Украины черновик будущего заявления Зеленского.

Вскоре после этого возникла еще одна проблема. 28 августа Ермак прочитал на Politico статью о том, что Трамп задерживает военную помощь Украине, и попросил Волкера обсудить это.

1 сентября Тейлор попросил участников переписки прояснить: "Мы теперь говорим, что помощь в сфере безопасности и встреча в Белом доме зависят от расследований?"

Прямого ответа в переписке нет, но позже Уильям Тейлор прямо пишет, что такой подход является quid pro quo (услуга за услугу), из-за которого Трампу грозит импичмент. "Я думаю, что задерживать помощь в сфере безопасности ради помощи в политической кампании, - это сумасшествие", - писал Тейлор. Он отмечал, что задержкой помощи США и так уже пошатнули доверие Украины к себе, а русским только этого и надо.

При этом посол Сондленд настаивал, что Тейлор ошибается в намерениях Трампа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также