​В США обнародовали переписку Волкера о давлении на Зеленского ради расследования по Байдену

Фото: коллаж Lb.ua Слева-направо: Курт Волкер, Уильям Тейлор, Гордон Сондленд и Андрей Ермак

Демократы в Конгрессе обнародовали переписку Курта Волкер, подавшего в отставку с должности спецпредставителя США. Она свидетельствует, что не только Трамп, но и американские дипломаты давили на Владимира Зеленского с целью расследования в отношении семьи Байдена.

В обнародованной переписке, которая охватывает период с середины июля по начало сентября, участвовали глава посольства США Уильям Тейлор, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, помощник Зеленского Андрей Ермак. Также там упоминается адвокат Трампа Руди Джулиани и другие американские дипломаты и политики.

Переговоры свидетельствуют, что американские дипломаты пытались заставить Зеленского официально заявить о расследовании против Байдена. Это должно было открыть путь к получению военной помощи и встрече в Белом доме.

19 июля Волкер, Сондленд и Тейлор обсуждали будущий телефонный разговор Трампа и Зеленского. Волкер написал, что "главное, чтобы [в ходе разговора] Зеленский сказал, что он поможет с расследованием".

Через два дня Тейлор, поговоривший с секретарем СНБО Александром Данилюком, передал, что Зеленский хочет, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не просто как "инструмент во внутренней политике Вашингтона, связанной с переизбранием".

25 июля Ермак написал Волкеру, что "разговор [между президентами] прошел отлично" и Трамп предложил выбрать любую удобную дату для встречи с Зеленским в Белом доме. Президент Украины выбрал даты с 20 по 22 сентября.

Подтверждения даты визита не последовало, так как выяснилось, что Трамп хочет "практические результаты", то есть заявления Зеленского о расследовании по вмешательству в выборы в США 2016 года и по Burisma. 10 августа Ермак написал Волкеру, что "логично было бы сделать это после того, как мы получим подтверждения по дате".

"Как только мы получим дату, мы соберем пресс-брифинг, объявим о предстоящем визите и видении по перезагрузке отношений США и Украины, включая, среди прочего, расследования по Burisma и вмешательству в выборы", - писал Ермак.

Судя по переписке, американская сторона просила у Украины черновик будущего заявления Зеленского.

Вскоре после этого возникла еще одна проблема. 28 августа Ермак прочитал на Politico статью о том, что Трамп задерживает военную помощь Украине, и попросил Волкера обсудить это.

1 сентября Тейлор попросил участников переписки прояснить: "Мы теперь говорим, что помощь в сфере безопасности и встреча в Белом доме зависят от расследований?"

Прямого ответа в переписке нет, но позже Уильям Тейлор прямо пишет, что такой подход является quid pro quo (услуга за услугу), из-за которого Трампу грозит импичмент. "Я думаю, что задерживать помощь в сфере безопасности ради помощи в политической кампании, - это сумасшествие", - писал Тейлор. Он отмечал, что задержкой помощи США и так уже пошатнули доверие Украины к себе, а русским только этого и надо.

При этом посол Сондленд настаивал, что Тейлор ошибается в намерениях Трампа.