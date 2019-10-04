"Это вопрос к законодателям", - новый глава ЦИК о выборах в ОРДЛО

"Для выборов на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия, в том числе по безопасности".

Новоизбранный председатель новоназначенной Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей необходимы условия по безопасности и специальное законодательство.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия, в том числе по безопасности. И главное - это вопрос законодательства. Поэтому вопрос выборов на временно оккупированных территориях - это вопрос к законодателю. ЦИК является правоприменительным органом. Мы не можем допускать и гадать сейчас. Если и когда решение будет принято, тогда будем его оценивать", - сказал он.

Напомним, 4 октября Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

ЦИК избрал своим председателем Олега Диденко (квота "Слуги народа"), его заместителями - Сергея Дубовика ("Оппозиционная платформа - За життя") и Виталия Плукара ("Слуга народа"), секретарем комиссии - Елену Гатауллину ("Слуга народа").