Рада приняла программу действий Кабмина

Фото: kmu.gov.ua Алексей Гончарук

Депутаты Верховной Рады поддержали программу действий правительства, предложенную премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после принятия программы действий парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его.

За соответствующий проект постановления №2186 проголосовали 236 народных депутатов.

Программа правительства Гончарука - это 118-страничный документ, который содержит 78 целей, разбитых по каждому министерству.

Программа предусматривает рост экономики на 40%. "Это реалистично. Для этого в следующем году вырасти на 5%, а в каждый последующий - на 7%. Такие периоды в истории нашей страны уже были, в других странах - тоже", - заявил Гончарук.

Согласно планам правительства, такой рост позволит создать миллион новых рабочих мест и обеспечить повышение прожиточного минимума на уровне 4,2 тысячи гривен.

"Эта программа - это рабочий документ, по которому бы будем измерять нашу эффективность", - сказал Гончарук депутатам.

Обновление. В ходе обсуждения фракция "Европейская солидарность" раскритиковала программу "за отсутствие четких планов и задаст по отпору продолжающейся российской военной агрессии", - рассказала депутат Иванна Климпуш-Цинзадзе.

В ответ Гончарук напомнил, что правительство делает акцент в своей работе на экономическую составляющую и не может монополизировать внешнюю политику. Хотя приоритетом остаётся движение в НАТО и усиление обороноспособности.

Депутат от группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что "в программе преимущественно мы видим только лозунги и обещания" без конкретики и планов реализации программ. А нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская назвала программу "трактатом: мы за все хорошее и против всего плохого".

Юлия Клименко от фракции "Голос" добавила, что «некоторые разделы программы выглядят как детское творчество. "В документе есть хорошие положения, но все вместе - это несистемно", - отметила депутат.

Также она раскритиковала планы Кабмина обеспечить 1 млн новых рабочих мест, но в мировой практике создание одного нового рабочего места требует "от 30 до 200 $тыс. Поэтому это выглядит несколько нереалистично и популистично", - подчеркнула Клименко.

В то же время, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа назвала программу действий "честной.., поэтому мы готовы ее поддержать". Глава Комитета по агарной политике Николай Сольский из "Слуги народа" считает позитивным план правительства, прописанный в программе, по отмене моратория на продажу земли с/х назначения. Депутат фракции Юрий Аристов от бюджетного комитета также позитивно оценил документ, где прописаны планы снижения долговой нагрузки и увеличение роста экономики.

Другие парламентские комитеты, возглавляемые депутатами от провластной партии, также поддержали программу действий Кабмина.

Напомним, что Гончарук стал премьер-министром 29 августа 2019 года.