Зеленський: найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли призначить нового очільника Офісу президента.
“Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України”, - зазначив Володимир Зеленський.
Він запевнив, що найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу.
Також президент призначив на завтра Ставку, на якій серед питань буде новий, більш раціональний, розподіл особового складу серед підрозділів.
-
Минулої п’ятниці Володимир Зеленський звільнив багаторічного голову свого Офісу, Андрія Єрмака. Єрмак керував офісом з 2021 року, після звільнення глави першої адміністрації Зеленського – Андрія Богдана.
-
Звільнення відбулося в день проведення в Єрмака обшуків НАБУ і САП. За даними нардепа Ярослава Железняка, він може фігурувати на плівках Міндіча.
-
Статусу підозрюваного Єрмак не має. З закликом відправити його в відставку нардепи, зокрема і фракції "Слуга народу", виступали від початку корупційного скандалу.
-
В ЗМІ називали різні прізвища ймовірних кандидатів на посаду голови Офісу президента. Зокрема, Павла Паліси – військового і заступника голови ОП.