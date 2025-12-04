Зеленський: найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента

Президент провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника ОП.

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли призначить нового очільника Офісу президента.

“Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він запевнив, що найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу.

Також президент призначив на завтра Ставку, на якій серед питань буде новий, більш раціональний, розподіл особового складу серед підрозділів.