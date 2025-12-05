Волонтери закликають привітати з Днем ЗСУ донатом на антидронові сіткомети

Сіткомети, які захищають навіть від дронів на оптоволокні.

«Українська команда» пропонує українцям до Дня ЗСУ та Святого Миколая подарувати бійцям захист від дронів. Це можна зробити, задонативши на протидронові сіткомети, які захищають навіть від дронів на оптоволокні. Про це йдеться на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Завтра - День Збройних сил України. А також День Святого Миколая, коли заведено дарувати подарунки. Найкращим подарунком для наших воїнів буде те, що допоможе захистити їхні життя. «Українська команда» продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!» - закликають в «Українській команді».

Волонтери наголошують, що сіткомет – це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.

«Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. В тому числі дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи», - пояснюють в «Українській команді».

