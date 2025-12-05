Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Волонтери закликають привітати з Днем ЗСУ донатом на антидронові сіткомети Пресреліз

Сіткомети, які захищають навіть від дронів на оптоволокні.

Волонтери закликають привітати з Днем ЗСУ донатом на антидронові сіткомети

«Українська команда» пропонує українцям до Дня ЗСУ та Святого Миколая подарувати бійцям захист від дронів. Це можна зробити, задонативши на протидронові сіткомети, які захищають навіть від дронів на оптоволокні. Про це йдеться на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Завтра - День Збройних сил України. А також День Святого Миколая, коли заведено дарувати подарунки. Найкращим подарунком для наших воїнів буде те, що допоможе захистити їхні життя. «Українська команда» продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!» - закликають в «Українській команді».

Волонтери наголошують, що сіткомет – це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.

«Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. В тому числі дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи», - пояснюють в «Українській команді».

Взяти участь у зборі:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Повні реквізити

 
