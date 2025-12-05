Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Політика

Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на ініціативу PURL

Також Україна і Словенія обговорили можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі". 

Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на ініціативу PURL
міністри оборони України і Словенії Денис Шмигаль і Борут Сайовіц
Фото: Міноборони

Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на ініціативу закупівлі американського озброєння для України PURL.

Про це стало відомо за результатами зустрічі в Києві міністрів оборони України і Словенії Дениса Шмигаля і Борута Сайовіца, пише пресслужба Міноборони. 

Очільник Міноборони України подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL.

"Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм. Також відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між нашими країнами", – заявив Денис Шмигаль.

Також делегації обговорили можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".

"Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА", – зазначив Шмигаль. 

Крім того, сторони обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів, а також спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони.
﻿
