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Пристайко намекнул на возвращение заключенного в Беларуси журналиста Шаройко в Украину

"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить".

Пристайко намекнул на возвращение заключенного в Беларуси журналиста Шаройко в Украину
Павел Шаройко
Фото: стопкадр видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал возвращение в Украину осужденного в Беларуси по обвинению в шпионаже корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - ответил Пристайко на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж Шаройко в контексте визита в Украину белорусского Президента Александра Лукашенко.

Как сообщалось, 4 октября Лукашенко и Президент Владимир Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.

В мае 2018 года Верховный Суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы за шпионаж после того, как белорусский КГБ обвинил его в создании агентурной сети и шпионаже.

Ранее сегодня белорусская редакция "Радио Свобода" сообщила, что белоруса Юрия Политику, арестованного в Украине за шпионаж, освободили из-под стражи.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отдать Павла Шаройко Украине, но "ему препятствует окружение".

Осенью 2018 Беларусь отказалась обменивать украинца Шаройко на Юрия Политику.

В октябре 2018 года председатель КГБ Беларуси заявил о том, что рассматривается вопрос о помиловании Шаройко.

В сентябре нынешнего года Лукашенко подтвердил, что готов обсудить с украинской стороной этот вопрос.

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