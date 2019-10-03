Трамп порекомендовал Китаю и Украине начать расследование по деятельности Байдена

Сегодня, 3 октября президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если бы они (украинская сторона) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что таким же образом и Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, "потому что произошедшее в Китае - то же самое, что случилось с Украиной", - отметил президент.

В то же время на вопрос, просил ли Трамп главу Китая Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, лидер США ответил отрицательно. "Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - добавил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали "мошеннические" сделки и в Китае, и в Украине.

Напомним, сегодня, 3 октября Генпрокуратура заявила, что НАБУ в июне 2018 года возобновило расследование уголовного производства по факту выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma Holding Limited.