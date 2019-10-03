ГПУ: НАБУ возобновило расследование дела Burisma в июне 2018 года

Производство было открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Генеральная прокуратура заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро в июне 2018 года возобновило расследование уголовного производства по факту выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma Holding Limited.

Об этом ГПУ сообщила в ответе на запрос "Українських Новин".

В ответе говорится, что НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 16 марта 2015 года о возможном злоупотреблении служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов в 2010-2014 годах. Исследуется факт выдачи специальных разрешений на пользование недрами компании Burisma.

"При этом досудебное расследование в указанном уголовном производстве было возобновлено на основании решения следственного судьи от 15.06.2018 об отмене постановления о закрытии уголовного производства", - отмечается в сообщении.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, ранее НАБУ заявило, что не расследует никаких уголовных производств в отношении группы компаний Burisma в период работы там сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. В Бюро подчеркнули, что расследуют два дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.