Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает. Так он ответил на вопрос журналистов о "формуле Штайнмайера".

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"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает", - сказал Тищенко.

Журналисты спросили у него по поводу "формулы Штайнмайера", на что он ответил: "Я о формуле уже сказал. Это развод. Самое главное надо понять, только под наблюдением ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка".

Затем Тищенко продолжил: "Так вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Вот куклу берете. И чтобы знать, как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот чтобы с ней справиться".

Напомним, во время митинга предпринимателей на Банковой Тищенко просил полицию защитить его от прикосновений женщин.

Ранее в кулуарах Верховной Рады он нахамил корреспонденту "Радио Свобода". Тищенко не понравились вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно". Когда девушка пояснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, Тищенко возмутился: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?".