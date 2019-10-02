Меркель пока не видит причин для снятия санкций с России

"Да, мы достигли прогресса, но все-таки нужно еще много шагов".

Несмотря на определенные шаги в направлении решения конфликта на Донбассе, канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает их достаточными для снятия санкций против России.

Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи в Берлине с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает Укринформ.

"Да, мы достигли прогресса, но все-таки нужно еще много шагов. Поэтому то, что можно сказать сейчас, это не то, что мы уже можем снять санкции", - заявила Меркель.

Впрочем, по ее словам, есть предпосылки для проведения в конце концов встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Меркель заявила, что встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже. Дата пока уточняется.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против России.