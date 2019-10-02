"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
ГлавнаяПолитика

Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко

Причина - неустранение недостатков.

Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко
Фото: korrupcia.net

Окружной административный суд Киева вернул иск начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка к экс-генпрокурору Юрию Луценко из-за неустранения недостатков.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков. Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок", - говорится в сообщении.

Напомним, Горбатюк просил суд отменить приказ Луценко, которым было назначено служебное расследование относительно блокирования следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного дела Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Напомним, что руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк с лета 2014 года возглавляет расследование дел, связанных с Революцией Достоинства. С тех пор он является постоянным объектом критики. Особенно плохие отношения у Горбатюка сложились с действующим генпрокурором Юрием Луценко, который неоднократно критиковал своего подчиненного, публично отчитывал его и даже забрал у него ряд дел в отношении Виктора Януковича, Сергея Арбузова, Виталия Захарченко и Виктора Пшонки.

11 июля 2018 года Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований, который возглавлял Сергей Горбатюк, и создал вместо Управление специальных расследований в составе бывшего Департамента процессуального руководства по уголовным делам, снизив таким образом статус Горбатюка.

8 июля 2019 года Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также