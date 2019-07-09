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Расследование дел Майдана остановилось с приходом в ГПУ Сергея Кизя, - Горбатюк

Начальник департамента не принимает никаких мер для развития уголовных производст по делам Майдана.

Расследование дел Майдана остановилось с приходом в ГПУ Сергея Кизя, - Горбатюк
Фото: Макс Требухов

Рководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что расследование дел Майдана в регионах заблокировано в связи с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР. Такое заявление Горбатюк сделал в эфире "Громадського".

"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств ни были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.

По его словам, в полномочия департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций относительно них.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

Напомним, в конце июня суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана. Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200. Щеголева взяли под стражу ещё в 2015 году. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.

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