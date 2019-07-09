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САП согласовала обвинение одному министру и нескольким главам ОГА, - Холодницкий (обновлено)

Детективы собирают данные, чтобы вручить подозрения.

САП согласовала обвинение одному министру и нескольким главам ОГА, - Холодницкий (обновлено)
Фото: 24TV

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинение одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций. Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил в эфире телеканала "Прямой".

По словам Холодницкого, процесс работы над обвинением продолжается, детективы собирают данные.

"Например, сегодня (8 июля) мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока что, судьям", - отметил руководитель САП.

Он добавил, что при наличии достаточной доказательной базы общество увидит результаты этой работы публично.

Обновление. По данным агентства "Украинские новости", речь идет о министре энергетики и угольной промышленности. Игорю Насалику готовят подозрение по ст.366-й Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.

Напомним, в мае САП зарегистрировала четыре уголовных производства по заявлениям экс-нардепа Дмитрия Крючкова - фигуранта дела НАБУ о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016 Крючкова объявили в розыск, а в апреле 2019 года он неожиданно вернулся в Украину. Петр Порошенко говорил, что добровольная экстрадиция Крючкова - это предвыборная технология штаба Владимира Зеленского для его - Порошенко - дискредитации..

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