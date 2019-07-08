Зеленский поддержал проведение переговоров по транзиту газа в сентябре

"Именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим".

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре, как ранее предложила российская сторона.

Об этом он сказал в ходе 21-го саммита "Украина-ЕС", передают Українські Новини.

"Насколько я знаю, хотят продолжать этот разговор в декабре, но это энергетическая безопасность Украины. Я сказал позицию свою и позицию нашей команды, что именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим", - сказал он.

По словам Зеленского, он говорил об этом с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

Как сообщалось, ранее Шефчович заявил, что Россия готова к следующему раунду трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной относительно транзита российского газа в середине сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.