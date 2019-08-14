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Луценко назвал Горбатюка пьющим энергию дементором

Генпрокурор ответил на обвинения своего подчиненного.

Луценко назвал Горбатюка пьющим энергию дементором

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Цензору" рассказал о сложных отношениях с начальником Управления спецрасследований Сергеем Горбатюком, который ведет дела Майдана.

"Я не сразу был против него, сначала много месяцев я провел в этом кабинете пытаясь получить от него ответ, как идет следствие. Для меня он - дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30,40,60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие. Когда мы получим результат", - рассказал Луценко.

Генпрокурор утверждает, что оказывал поддержку управлению в его работе.

"Никто, включая Горбатюка, не может отрицать, что я решал все поставленные задачи - надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", - отметил генпрокурор.

По его словам, несмотря на это, Горбатюк выходил к прессе и излагал свою версию картинки,что ему мешают. "То, что он на меня подает заявления в НАБУ, я уже на это не обращаю внимание. Если генпрокурор меняет человека в группе Горбатюка - это преступление. Если не меняет, но хочет получить информацию, то это тоже преступление, он не имеет права доступа к материалам", - отметил Луценко.

Отвечая на обвинения Горбатюка в том, что ГПУ разрушает механизм расследования дел Майдана путем кадровой реорганизации, Луценко заявил, что о таких кадровых изменениях просил сам Горбатюк, и показал соответствующие документы.

Напомним, что руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк с лета 2014 года возглавляет расследование дел, связанных с Революцией Достоинства. С тех пор он является постоянным объектом критики. Особенно плохие отношения у Горбатюка сложились с действующим генпрокурором Юрием Луценко, который неоднократно критиковал своего подчиненного, публично отчитывал его и даже забрал у него ряд дел в отношении Виктора Януковича, Сергея Арбузова, Виталия Захарченко и Виктора Пшонки.

11 июля 2018 года Юрий Луценко ликвидировал Департамент специальных расследований, который возглавлял Сергей Горбатюк, и создал вместо Управление специальных расследований в составе бывшего Департамента процессуального руководства по уголовным делам, снизив таким образом статус Горбатюка.

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