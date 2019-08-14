Порошенко: ликвидация комитета Рады по делам ветеранов станет выстрелом в спину армии

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что планируемая новой властью ликвидация комитета Верховной Рады по делам ветеранов станет выстрелом в спину армии.

Об этом говорится в фейсбуке Порошенко.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики по защитникам - социальной защите ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства", - говорится в заявлении бывшего президента.

Он опасается, что вслед за комитетом может быть ликвидировано и Министерство ветеранов.

"Во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть министерство ветеранов - в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Кореи. И сохранить его функционирование в Украине чрезвычайно важно. Поддержку Министерству ветеранов Украины уже оказали наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания. Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", - говорится в фейсбуке Порошенко.

Напомним, что 14 августа на очередное заседание соберется подготовительная группа нового созыва Верховной Рады. Она будет обсуждать в том числе сокращение количества комитетов.