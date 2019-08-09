"Слуга народа" предложила сократить количество комитетов в новой Раде

Этот вопрос еще будут обсуждать на следующем заседании.

Партия "Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов в Верховной Раде девятого созыва с 27 до 22. Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной депутатской группы. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

"Относительно количества комитетов. Мы много работали над этим вопросом. Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22-х", - сказал Разумков.

Однако это количество может быть изменено, поскольку этот вопрос будут обсуждать еще на следующем заседании.

Разумков добавил, что в новой Верховной Раде в комитете может быть не менее 7 нардепов и не более 35.

Он также сообщил, что партия передаст членам подготовительной группы свои предложения по формированию комитетов, чтобы те могли озвучить свои предложения или замечания.

Напомним, первое заседание новой Рады состоится 29 августа по инициативе «Слуги народа».

В свою очередь, Артур Герасимов от "Европейской солидарности" предложил провести первое заседание 3 сентября. Еще более раннюю дату внес Сергей Левочкин от ОП "За жизнь" - он предложил начать работу парламента 20 августа.