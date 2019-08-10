По делу о выводе "Межигорья" из госсобственности подозреваются 8 человек, - прокурор

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

Экс-президенту Виктору Ющенко сообщили о подозрении, потому что только ему, согласно закону, подчинялось Государственное управление делами и он рассматривал документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции.

Кроме восьмерых подозреваемых, есть также и чиновники, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, но конкретных фамилий или должностей Радионов не назвал.

Что касается подозрения в отношении Ющенко, то в деле недостаточно доказательств того, что президент дал взятку.

"Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас у нас нет достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает", - сказал Радионов.

Умысел Ющенко, по версии следствия, состоял в соучастии в завладении. "Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - пояснил прокурор.

Напомним, в начале августа Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией.