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В Нацсовете заявили, что не позволят открыть в Украине бюро "Эха Москвы"

Двери в Нацсовет для Венедиктова будут закрыты.

В Нацсовете заявили, что не позволят открыть в Украине бюро "Эха Москвы"
Венедиктов перед зданием СБУ в Киеве
Фото: t.me/aavst55

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине бюро российской радиостанции "Эхо Москвы".

Об этом сообщил член совета Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эха Москвы" в Украине. Двери НацСовета для него и "любых друзив" точно будут закрыты", - написал Костинский в фейсбуке.

Венедиктов в интервью "Стране" заявил, хочет открыть бюро в Украине, потому что "очень странно иметь бюро в Германии, Вашингтоне, Израиле и не иметь бюро в Киеве".

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