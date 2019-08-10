В Нацсовете заявили, что не позволят открыть в Украине бюро "Эха Москвы"

Двери в Нацсовет для Венедиктова будут закрыты.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не позволит открыть в Украине бюро российской радиостанции "Эхо Москвы".

Об этом сообщил член совета Сергей Костинский.

"Даже не знаю, куда господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эха Москвы" в Украине. Двери НацСовета для него и "любых друзив" точно будут закрыты", - написал Костинский в фейсбуке.

Венедиктов в интервью "Стране" заявил, хочет открыть бюро в Украине, потому что "очень странно иметь бюро в Германии, Вашингтоне, Израиле и не иметь бюро в Киеве".