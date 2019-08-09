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В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"

Достигнуто согласие по вопросу всестороннего аудита концерна.

В СНБО определились с моделью реформирования "Укроборонпрома"
Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования ВПК, в котором приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники аппарата СНБО.

В совещании приняли участие старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств, сообщает пресс-служба СНБО.

"По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", о структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построении маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром"", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита концерна.

""Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией - обеспечение украинских военных всем необходимым", - подчеркнул Данилюк.

Отмечается, что секретарь СНБО поблагодарил Дональда Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании ВПК Украины.

Напомним, что в феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

После этого группа депутатов Верховной Рады во главе с Сергеем Пашинским зарегистрировала законопроект №10248 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром". Законопроект предусматривает подчинение предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти. Также в тексте прописана особая процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.

В апреле эту идею поддержал и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

В начале июля секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью LB.ua сказал, что ликвидация "Укроборонпрома" снята с повестки дня. Он намерен "серьезно заняться" реформированием "Укроборонпрома", но как концерн он будет сохранен.

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