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Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав антикоррупционного Нацсовета

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав антикоррупционного Нацсовета
Фото: EPA/UPG

 Президент Владимир Зеленский ввел секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий указ №565 от 31 июля 2019 года был обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики следующих лиц: Верланова Сергея Алексеевича – главу Государственной налоговой службы Украины; Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 25 июня Зеленский поменял состав Национального совета по антикоррупционной политике. Теперь его возглавляет заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, а количество членов значительно выросло.

16 июля президент также ввел в его состав врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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