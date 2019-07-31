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Мэра Запорожья вызывают на допрос в СБУ

Владимир Буряк проходит свидетелем в деле о госизмене и подкупе избирателей.

Мэра Запорожья вызывают на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызывает мэра Запорожья Владимира Буряка на допрос по делу о государственной измене и подкупе избирателей. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на региональное управление СБУ.

Буряка вызывают на допрос в качестве свидетеля. По этому же делу на допрос вызвали и ряд других местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - отметили в ведомстве.

Имена лиц, вызванных на допрос, не разглашаются. Сам Буряк тоже еще не комментировал вызов на допрос.

Напомним, Буряк возглавил Запорожье по результатам выборов в 2015 году. До этого он занимал должность главного инженера меткомбината "Запорожсталь".

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