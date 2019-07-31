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Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть, как развивается город

Мингарелли завершает каденцию в Украине.

Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть, как развивается город
Хьюг Мингарелли
Фото: EPA/UPG

На заседании XLIII сессии городского совета VII созыва Оксана Гринько озвучила обращение от межфракционного объединения "Совместное партнёрство за современный Мариуполь" к главе представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли.

Об этом говорится на портале MRPL.city.

"Глубокоуважаемый г-н Мингарелли, позвольте высказать Вам своё уважение и обратиться лично по поводу Вашего замечания о ситуации в нашем городе, комментируя события в Кривом Роге, когда на ArcelorMittal наведались представители СБУ. Вы подчеркнули, что проверки служб безопасности объектов промышленности вредят имиджу Украины и её инвестиционной привлекательности. Мы полностью соглашаемся с Вами и тоже считаем, что позитивный имидж – одна из наиважнейших составляющих успешного привлечения инвестиций в экономику. В течение нескольких последних лет Мариуполь работает над тем, чтобы доказать инвесторам, что в развитие нашего города стоит вкладывать деньги", - заявила мариупольский депутат.

Оксана Гринько отметила, что зарубежные партнёры принимают активное участие в модернизации градообразующих предприятий Мариуполя, а также в проектах, направленных на развитие города.

Она выразила надежду, что официальное представительство ЕС в Украине присоединится к этому процессу: "Считаем, что нам удалось доказать, что Мариуполь - надежный партнер, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют, в частности, совместные проекты с Французской Республикой, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Это мощный сигнал для наших потенциальных партнеров и в Европе, и по всему миру".

Оксана Гринько пригласила посла ЕС посетить Мариуполь с рабочим визитом, чтобы увидеть, какие изменения происходят сегодня в городе, и оказать помощь в решении его застарелых проблем.

"В первую очередь нам необходима профессиональная экспертиза и, конечно, привлечение инвестиций для развития экономики и инфраструктуры Мариуполя", - подчеркнула депутат.

Отметим, что данное обращение появилось после высказывания Хьюга Мингарелли в интервью "Европейской правде" по поводу рейда СБУ 20 июля с обысками на Криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", который принадлежит крупнейшему иностранному инвестору.

Он заявил: "Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal – худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а, наверное, от завода "Метинвеста". Как по мне, то даже если завтра СБУ "для баланса" придет с обыском на завод "Метинвеста", это не решит проблему для инвестклимата".

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