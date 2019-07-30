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ЦИК признал избранными еще 49 кандидатов в мажоритарных округах

Ранее ЦИК получил все оригиналы протоколов.

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще 49 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщила пресс-слуба ЦИКа.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", - сказано в сообщении.

Таким образом всего ЦИК признал избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.

Напомним, окончательные результаты выборов согласно законодательству должны быть установлены до 5 августа. Сегодня ЦИК уже получил оригинальные протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов.

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