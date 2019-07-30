Кабмин официально отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

Ранее Ноняк заявлял, что ему стало известно об отстранении от должности "из уст ряда чиновников".

Кабинет министров отстранил Михаила Ноняка от должности Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Соответствующее распоряжение опубликовано в газете "Урядовый курьер" во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее Ноняк написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст ряда чиновников, он планирует содействовать проведению служебной проверки.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману за помощью в увольнении Ноняка.

Напомним, Ноняк был назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

А апреле прошлого года Ноняка отстраняли от должности по представлению министра инфрастуктуры Владимира Омеляна, обвинившего главу ГСБТ в злоупотреблениях. В сентябре Ноняк вернулся на должность.

18 июля 2019 года Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк снова был отстранен от исполнения обязанностей "за значительные недостатки в работе".