Кабмин официально отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

Кабинет министров отстранил Михаила Ноняка от должности Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").
Соответствующее распоряжение опубликовано в газете "Урядовый курьер" во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".
Ранее Ноняк написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст ряда чиновников, он планирует содействовать проведению служебной проверки.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману за помощью в увольнении Ноняка.
Напомним, Ноняк был назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.
А апреле прошлого года Ноняка отстраняли от должности по представлению министра инфрастуктуры Владимира Омеляна, обвинившего главу ГСБТ в злоупотреблениях. В сентябре Ноняк вернулся на должность.
18 июля 2019 года Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк снова был отстранен от исполнения обязанностей "за значительные недостатки в работе".