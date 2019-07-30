Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА

"Он великий спортсмен, гордость Украины. Но он потерял контроль над ситуацией в городе".

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой Киевской горадминистрации.

Об этом он рассказал на брифинге во вторник.

"Я его [Кличко] лично шесть раз - на каждой встрече по три раза - просил отказаться от института смотрящих в Киеве, отойти от коррупционных схем и стать народным мэром. Он великий спортсмен, гордость Украины, человек, имя которого знает весь мир. Но он потерял контроль над ситуацией в городе в течение пяти лет. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, - это его слова, - он не контролирует Киевский городской совет, где есть два-три смотрящих. Если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете. Он подчеркнул, что не имеет отношения к коррупции и разворовывания; он понимает, что происходит что-то не то, но сделать с этим ничего не может", - заявил Богдан.

Глава ОПУ утверждает, что несколько дней назад на него вышел адвокат одного из этих смотрящих и предложил взятку.

"Работа с местным бюджетом Киевского совета позволяет им получать 40 млн долларов в год. Он попросил не трогать голову Киевской горадминистрации и предложил этот бюджет поделить напополам", - сказал Богдан.

Он признал, что у него документальных подтверждений этим словам, но все равно намерен сообщить об этом в правоохранительные органы.

Богдан подчеркнул, что у президента есть право уволить Кличко с должности главы КГГА и назначить на эту должность другого человека, несмотря на решение Конституционного суда от 2003 года.

"25 июня 2014 года господин Порошенко подписал указ об увольнении Бондаренко Владимир Дмитриевича с должности главы Киевской горадминистрации. Этот указ основан на представлении Кабинета министров Украины со ссылкой на статью 118 Конституции Украины и ч.2 ст.8 закона Украины о местных государственных администраций. В этот же день господин Порошенко во исполнение венских соглашений назначил господина Кличко главой Киевской городской государственной администрации", - напомнил Богдан.

Статья Конституции, на которую ссылаются оба указа, гласит, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабинета министров. Статья закона - о том, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента.

Поэтому, сказал Богдан, он написал в Кабмин напоминание о необходимости сделать представление на увольнение Кличко.

"Господин Кличко протестует против той же процедуры, по которой он был назначен. На те же статьи Конституции и закона Украины, которые были использованы при его назначении, в данном случае ему уже не нравятся. Странное отношение к действующему законодательству. Когда ты используешь эти статьи, тебе можно, а когда их использует президент против тебя, они уже не нравятся", - сказал Богдан.

Глава ОПУ также напомнил Кличко о политической ответственности как главы партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность". "Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, было бы логичным подать в отставку. Потому что это все-такие его политическая деятельность", - сказал Богдан.

Напомним, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.