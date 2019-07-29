НАПК обнаружило ложные данные в декларациях Кононенко и Филатова

Нардеп не задекларировал почти 7,6 млн грн, а мэр Днепра - более 1 млн грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Признаки ложной информации ведомство выявило в исправленной декларации Кононенко за 2015 год. Он указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности.

Также нардеп не задекларировал полученный доход члена семьи - невестки.

Таким образом, общая сумма недостоверных сведений в декларации нардепа 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

Относительно Филатова в НАПК сообщили, что тот не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы земельный участок, мотоцикл и судно, принадлежащие главе Днепра на праве собственности, земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом жены.

Кроме того мэр Днепра указал недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн ($19 тыс. и 20 тыс.) соответственно.

Также сообщается, что НАПК обнаружило недостоверную информацию в декларациях бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского районного суда Киевской области Людмилы Толкачевой, первого заместителя главы Бориспольской райгосадминистрации Киевской области Руслана Садовского и главы Заставнивского районного совета Черновицкой области Сергея Капицкого.

Ранее НАПК выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы НАБУ.