Как депутатов Зеленского «делали»

Первый день тренинга Киевской школы экономики для будущих членов фракции от партии «Слуга народа» прошёл насыщенно и не без курьезов. «Сделаем их вместе», день первый.

И этот день настал

Утро понедельника в самом дорогом отеле Трускавца – «Риксос-Прикарпатье» – началось рано. Журналистов, которые были заранее приглашены оргкомитетом на 8.30, не пропускали без заблаговременной аккредитации ещё на подъезде к гостиничному комплексу.

Фото: Диана Буцко

Только после проверки документов охрана разрешала пройти за шлагбаум, где на парковке возле вертолётной площадки примостилось большое количество люксовых авто, преимущественно со столичными номерами. «Слуги народа», а также их тренеры, прибыли на место учений.

Фото: Диана Буцко

В «Рискосе», который, как рассказали на рецепшине LB.ua, до конца недели под завязку забронирован партией Зеленского, номер на двоих стоит 4700 грн в сутки.

Фото: Диана Буцко

По периметру холла активно передвигался «главный учитель» – президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Подтянулось большое количество прессы и телекамер. Будущих «слуг народа» централизовано провели в зал с почти тематическим названием «Сенатор» на втором этаже отеля.

Первые знакомства

Самые дисциплинированные «почти парламентарии» пришли за полчаса до начала мероприятия Например, Сергей Демченко, победивший по мажоритарному 29 округу в Днепропетровской области (выиграл у кандидата от ОПЗЖ, – LB.ua).

«Вчера у нас всех было знакомство друг с другом. Сегодня начинается обучение. Была ли вечеринка вчера после первой встречи? Ну, если и была, то меня туда не приглашали», – ответил он LB.ua с улыбкой.

Фото: Диана Буцко

Демченко не скрывал, что «впервые в жизни столкнулся с таким (предстоящей работой в Раде и подобным обучением, – LB.ua), поэтому все будет интересным. "По предварительному расписанию работы, мы работаем всю эту неделю с 8.30 до 21.00, и только по 20 минут перерывов между тематическими блоками будут предусмотрены на обед и ужин», – продолжал он.

Фото: Анна Стешенко

Своё решение идти в депутаты он назвал «больше эмоциональным, видя отпор власти ко всему тому, что делал Зеленский». «И как юрист, в новом парламенте я буду предлагать законопроекты, в первую очередь, для реформы судов», – пообещал он.

Тут же в зале появился ещё один «слуга» – Николай Стефанчук (брат представителя президента в Раде восьмого созыва и главного идеолога партии Руслана Стефанчука – LB.ua). На уточнение, а где же «главный» Стефанчук, Николай рекомендовал спросить у его брата лично. К слову, на сам тренинг приехали не все «слуги», мотивируя это личными причинами.

Фото: Анна Стешенко

Стефанчук также рассказал, что все семь дней «слугам» будут «давать выжимку и экстракт подготовки законопроектов и всего процесса работы в парламенте».

На вопрос о том, как можно за неделю научить пусть даже элементарным азам парламентской работы людей, практически не знакомых с работой политиков и государственных органов, Стефанчук ответил, что «на самом деле не важно, какое у человека образование, главное – это желание работать». У самого Николая, по его словам, четырех высших образования.

Известный киевский ресторатор Николай Тищенко с поломанной рукой, но традиционно поднятым пальцем, позировал для всех желающих. Он тоже рассказал LB.ua о своих планах работы в Раде.

Фото: Анна Стешенко

«На моем округе (219 округ Киева, – LB.ua) много проблем: поломанные лифты, систематическое отсутствие уборки и вывоза мусора. Вот всем этим и займусь, буду решать проблемы», – обещал он.

В ответ на замечание о том, что это вопросы местного уровня, а не главного законодательного органа страны, Тищенко отрезал: «Для меня уровни не важны».

Фото: Анна Стешенко

Журналистка «1+1» Ольга Василевская, победившая на 96 округе Киевщины, откровенничала, что на данный момент у неё позитивные впечатления от коллег в общей массе. «А дальше посмотрим», – оптимистично заявила она.

Фото: Анна Стешенко

Наконец-то в «святая святых» появился вероятный будущий спикер парламента и пока ещё глава самой партии и номер 1 списка – Дмитрий Разумков. Весь одетый в белое, постоянно улыбаясь, он охотно отвечал на интересующий журналистов вопрос: «Так за чей же счёт весь этот шикарный банкет?».

«Спонсора мероприятия нет, финансированием занималась партия, пока что мы точно не знаем, сколько все это будет стоить в итоге. Но в обязательном порядке предоставим финансовую отчетность и вы все увидите... Почему именно Трускавец? Знаете, для нас важно было, чтобы депутаты были подальше от Киева и реально работали, не отвлекались на свои дела в столице. Нам нужно было создать рабочую обстановку, как в армии», – гордо говорил он.

В девять утра «с копейками» за круглыми столами и зелёными бейджиками с фамилиями, приготовленными для каждого, собрались все «слуги». Разумков открыл мероприятие. Начав выступать на украинской языке, а затем перейдя на русский, он добавил, что «не важно, на каком языке говорить». «Главное задание – сделать вас командой... У нас есть только один шанс, второго не будет», – предупредил глава партии.

Фото: Анна Стешенко

Дальше бразды правления мероприятием взял Тимофей Милованов, который динамично начал показывать слайды с «кейсами» и заданиями для будущих членов фракции «Слуги народа».

Некоторые из таких слайдов на большом экране вызвали улыбки не только у наблюдающей прессы, но и у самих депутатов. На одном из них высветилось нецензурное слово, которым, по данным опроса Школы, «слуги» оценивают работу внефракционного депутата прошлой Рады Юрия Березы.

Фото: Анна Стешенко Милованов учит новых «слуг»

На другом – инфографика, где 58% опрошенных «слуг» считают себя умнее, чем депутаты других фракций.

Некоторые задания прямо на месте от Милованова «по таймингу» явно вызвали озадаченность у многих присутствующих. Будущие нардепы то и дело принимали позу «думающего человека» великого Огюста Родена.

За кулисами

В то время как уже «одной ногой» депутаты пыхтели над «кейсами», самое интересное происходило в кулуарах.Дмитрий Разумков в общении с журналистами не скрывал, что «Слуга народа» создаст монобольшинство в новой Раде. И ни какой «Голос» тут не нужен, хотя изначально в ночь выборов такие разговоры были.

«Мы должны пройти этот путь самостоятельно», – утверждал он.

Но вопросы о формировании Кабмина и распределении должностей, естественно, он дипломатично уходил от прямых ответов. В том числе, публично не стал комментировать информацию о вероятном назначении премьером Владислава Рашкована, о чем уже писал LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Ещё один из руководителей партии в беседе off the record был более предметен. По его словам, круг претендентов на пост главы Кабмина минимален.

Фото: Анна Стешенко

«И через месяц все будет окончательно ясно. Главное – собрать заседание Рады. Скорее всего, таки в начале сентября (ранее говорили о планах на 24 августа, – LB.ua). Сформировать правительство и начать принимать законы. В наших планах – обеспечение роста ВВП минимум 7% за исключением, допустим, 2020 года. Каким образом? Запустим рынок земли, приватизацию и привлечение инвесторов. План есть. Главное – слепить команду. Ну, вот лепим», – резюмировал он, показывая рукой в зал, где продолжали постигать нелегкий гранит парламентской науки депутаты Зеленского.