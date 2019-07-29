В ГПУ заявили об отсутствии доказательств к подозрению судьям ОАСК

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко назвала проекты подозрений судьям Окружного административного суда Киева бездоказательными.

Об этом Лариса Сарган написала в фейсбуке.

"К тексту подозрения, поступившего сегодня в 10:55 заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажом. Брифинг С.Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве", - написала она.

Генпрокурор Юрий Луценко примет решения по подозрениям не раньше четверга, добавила Сарган.

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.