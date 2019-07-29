Данилюк выступил за объединение некоторых министерств

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что необходимо сократить количество министерств путем их объединения. Например, объединить Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения. Об этом Данилюк рассказал в интервью "24 каналу".

"Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава. Потому что, в конце концов, здравоохранение – это также определенная социальная функция", - заявил Данилюк.

Он уверен, что количество министерств должно быть небольшое. "У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу", - сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО считает что нужно сократить количество вице-премьер-министров. По его словам, каждый вице-премьер должен возглавлять министерство и для этого нужен только один человек: "Чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо".

Данилюк заявил, что новые министры должны более содержательно общаться друг с другом касательно их круга ответственности, а не с журналистами и камерами, как происходит на данный момент. По его словам, то, как это происходит сейчас – имитация прозрачности. " Надо, чтобы качественные решения принимались, а не постановочные выступления какие-то на камеру были. Есть над чем работать на самом деле", - добавил он.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что монокоалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

Говоря о возможных кандидатах на министерские должности, Герус отказался называть конкретные фамилии, мотивировав это тем, что "их начинают сбивать".