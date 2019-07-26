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ГПУ подготовила подозрения руководству и судьям Окружного админсуда Киева

ОАСК вменяют вмешательство в работу госорганов.

ГПУ подготовила подозрения руководству и судьям Окружного админсуда Киева
Фото: ukr.media

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратура подготовили подозрение руководству и ряду судей Окружного админсуда Киева.

Об этом на брифинге в пятницу рассказали начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник, комментируя обыски в ОАСК.

"Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк.

Подозрения направлены на согласование генеральному прокурору.

По словам Горбатюка, факты коррупции и вмеательства ОАСК в деятельность госорганов были обнаружены во время расследования дел о незаконных решениях судей в ходе Революции достоинства.

"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения", - сказал Горбатюк.

Генпрокуратура и НАБУ обнародовали телефонные разговоры главы ОАСК Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова.

В них зафиксированы факты влияния руководства суда на членов ВККС, депутатов Верховной Рады, сотрудников ГБР, судей Конституционного Суда (по делам об отмене ответственности за незаконное обогащение и по делу о люстрации) и членов ЦИКа.

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Источник: "Українські новини"
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