​Луценко незаконно вмешивался в дело с бракованными бронежилетами, - прокурор ГПУ

"Либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены".

Руководитель группы прокуроров Генпрокураутры по делу о закупке Министерством обороны бракованных бронежилетов Николай Середа считает, что генпрокурор Юрий Луценко незаконно вмешивался в расследование дела и давал указания.

Об этом Середа заявил на брифинге, передают "Українські Новини".

"Не все должностные лица готовы выполнять запрос общества и указания президента по этому делу. 17 июля Луценко дал незаконное указание о назначении другой экспертизы в другую экспертное учреждение по этому делу... мне был выдвинут ультиматум - либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены. Это указание - незаконное и мною не было выполнено", - сказал он.

По словам прокурора, оснований для проведения другой экспертизы в другом учреждении данному делу нет.

Середа сообщил, что в рамках расследования установлено, что Минобороны планировало закупить 20 тыс бронежилетов, хотя нужды в этом не было. "На складах было необходимое количество бронежилетов этого же класса. Почему было принято решение о закупке Минобороны этих бронежилетов никто не может объяснить", - отметил он.

Середа подчеркунл, что баллистические характеристики эти бронежилеты не выдержали.

"В условиях дождя ткань пробивалась. Установлено, что производитель использовал в бронежилетах намного меньше слоев ткани, чем должно быть. В апреле было поставлено 4 тыс. бронежилетов. На самом деле они не отвечали техническим условиям. Пластины были некачественные", - сообщил прокурор.

Середа подчеркнул, что бракованные бронежилеты были приняты на склады Минобороны под давлением замминистра обороны, фамилию которого он не уточнил. Всего, по его словам, было поставлено 11 тыс. некачественных бронежилетов. Затем, чтобы скрыть преступление, чиновники дали указания производителю провести испытания бронежилетов, и новые испытания якобы показали, что новая партия уже была качественной.

Напомним, ранее Госбюро расследований обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах, из которых стало известно, что чиновники Минобороны знали, что бронежилеты простреливаются.

В конце июня ГБР провело около 40 обысков по уголовному производству о закупках Министерством обороны военного имущества по завышенным ценам.