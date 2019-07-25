Задержанному экс-главе одесской полиции Головину сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Нацполиции Одесской области Дмитрию Головину, задержанному накануне по подозрению в коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

Отмечается, что Головину, а также еще одному задержанному, сообщено о подозрении по ч.5. ст 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Прокуроры САП вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро также подготовили ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

"11 ноября 2017 года была установлена группа лиц, которая по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины, а именно в зону деятельности таможенного поста «Одесса-центральный» Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем сотрудниками Генпрокуратуры указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в Одессе для дальнейшего хранения. В августе 2018 уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования Руководство ГУ Нацполиции Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий на склады частных структур, с руководителями которых Головин и его заместитель вступили в преступный сговор", - сообщили в САП детали расследования.

Через некоторое время табачные изделия с частного склада исчезли.

"Как было установлено в ходе следствия, схема с «победным» изъятием высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшая передача их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров в Украину, которая заканчивается, как правило, «уничтожением на основании постановления суда» соответствующих товаров или их «потерей»", - отметили в САП.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители разыскивают заместителя Головина, чтобы вручить ему подозрение.

Также установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, скрывается за границей.

Напомним, Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области.

За годы работы Головина в Одессе произошло много резонансных преступлений, таких как, например, покушение на активиста Олега Михайлика в сентябре 2018 года.

23 апреля 2019 года Головин сообщил об отставке.