В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев

Этой ночью мальчик ехал домой с отдыха на поезде "Рахов - Киев".

Сегодня, 25 июля, около шести утра в полицию поступило сообщение, что в селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области между железнодорожными путями обнаружено тело 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Хмельницкой области.

По приезду на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха, вместе с группой других детей.

При этом, согласно расписанию "Укразализныци", поезд по указанному маршруту проезжал Деражнянский район около двух часов ночи.

На данный момент полицейские продолжают работать на месте трагедии, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Напомним, 3 марта на железнодорожных путях во Львове нашли тело 21-летнего киевлянина. Согласно информации правоохранителей, парень погиб ночью из-за наезда поезда.