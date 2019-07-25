В Крюковщине под Киевом девушка подорвалась на гранате

В селе Крюковщина Киевской области при взрыве гранаты пострадала девушка. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Взрыв произошел рядом с жилым массивом "Европейский город". На месте ЧП местные жители обнаружили окровавленную девушку, ей вызвали "скорую".

Фото: Национальная полиция

Как выяснилось, в поле на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила о помощи. Пострадавшую

госпитализировали с ранениями спины.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, накануне харьковский суд закончил изучать вещественные доказательства по делу о взрыве в пабе "Стена" в 2014 году. Тогда пострадали 13 человек, никто не погиб.