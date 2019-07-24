Харьковский суд закончил изучать вещдоки по делу о взрыве в пабе "Стена" в 2014 году

В СИЗО остались только двое подозреваемых в совершении теракта.

Киевский районный суд г.Харькова закончил изучать вещественные доказательства по делу о теракте, который произошел в рок-пабе "Стена" в ноябре 2014 года. Об этом сообщила прокуратуры Харьковской области, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня закончили изучать вещественные доказательства. Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказано в сообщении.

Следующее заседание назначено на четверг, 25 июля.

Подозреваемая в организации теракта - Марина Ковтун, обвинительный акт в отношении ее был направлен в суд еще лето м 2015 года. В СИЗО, кроме Ковтун, находится только один подозреваемый по делу, других соучастников "обменяли в рамках выполнения мирного плана президента".

Напомним, 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский. Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.

В начале 2019 года председательствующий Денис Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Суд решил продолжить слушать дело, несмотря на изменения в коллегии.