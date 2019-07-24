В Киеве под посольством РФ провели акцию против преступлений на почве ненависти

В Киеве возле посольства РФ ЛГБТ активисты провели акцию против преступлений на почве ненависти. Акцию посвятили памяти правозащитницы Елены Григорьевой, убитой в Санкт-Петербурге 20-го июля.

Фото: Эскендер Ганиев

Организаторы акции заявляют, что таким образом они хотели напомнить о преступлениях против активистов и правозащитников

Фото: Эскендер Ганиев

Напомним, российская активистка Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в Санкт-Петербурге. Она участвовала в акциях в защиту ЛГБТ, против пыток и за возвращение Крыма Украине.

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев